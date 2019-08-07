اردوغان: قررنا تشكيل غرفة عمليات تركية أميركية مشتركة بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ "وقوفنا مع السيادة الأوكرانية على جزيرة ​القرم​"، لافتًا إلى "أنّنا نؤيّد كلّ المساعي لحلّ قضية جزيرة القرم والصراع في شرق ​أوكرانيا​".

وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، "أنّنا قرّرنا تشكيل غرفة عمليّات تركيّة أميركيّة مشتركة بشأن المنطقة الآمنة شمال ​سوريا​"، موضحًا أنّه "سيتمّ البدء بإنشاء ممر السلام في سوريا مع إقامة مركز العمليات مع الأميركيين". ونوّه إلى أنّه "كانت هناك فترة مباحثات لمدّة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأميركي، بخصوص ممر السلام بسوريا وسارت بشكل إيجابي".