اخبار العالم

هيئة الحوار في الجزائر اجتمعت للمرة الأولى مع بعض ممثلي حركة الإحتجاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اجتمعت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" في ​الجزائر​، للمرّة الأولى مع بعض ممثّلي حركة الإحتجاج الّتي تشهدها الجزائر منذ شباط 2019. وتمّ التباحث مع عشرين ناشطًا في حركة الاحتجاج من أربع ولايات.

وكانت هيئة الحوار الّتي كلّفتها السلطات الجزائرية بإجراء مشاورات لتحديد شروط ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة، قد دعت الكثير من الشخصيّات للانضمام إليها، لكن العديد منهم رفضوا.

وسبق أن لفتت الهيئة إلى "أنّها تتألّف من ستة أعضاء من الشخصيّات الوطنية الّتي لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكلّ قناعة وروح مسؤوليّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الحوار في الجزائر اجتمعت للمرة الأولى مع بعض ممثلي حركة الإحتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا