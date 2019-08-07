هيئة الحوار في الجزائر اجتمعت للمرة الأولى مع بعض ممثلي حركة الإحتجاج

اجتمعت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" في الجزائر، للمرّة الأولى مع بعض ممثّلي حركة الإحتجاج الّتي تشهدها الجزائر منذ شباط 2019. وتمّ التباحث مع عشرين ناشطًا في حركة الاحتجاج من أربع ولايات.
وكانت هيئة الحوار الّتي كلّفتها السلطات الجزائرية بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد دعت الكثير من الشخصيّات للانضمام إليها، لكن العديد منهم رفضوا.
وسبق أن لفتت الهيئة إلى "أنّها تتألّف من ستة أعضاء من الشخصيّات الوطنية الّتي لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكلّ قناعة وروح مسؤوليّة".
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