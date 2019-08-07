ملك الأردن أكد خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

ذكرت "وكالة الأنباء ​الأردن​ية- بترا" أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، التقى خلال زيارة العمل الّتي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، في اجتماع ركّز على العلاقات الاستراتيجيّة والتاريخيّة الّتي تربط الأردن و​بريطانيا​، وآخر المستجدات الإقليميّة".

وأوضحت أنّ "الجانبين أكّدا عمق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب الملك الأردني عن تقدير بلاده للدعم المستمر الّذي تقدّمه ​الحكومة البريطانية​، وعلى استضافتها هذا العام لمؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني".

وبيّنت الوكالة أنّه "تمّ التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "عبدالله الثاني أكّد ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، مشدّدًا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية الّتي من شأنها تقويض فرص السلام".

ونوّهت إلى أنّ "في ما يتعلّق ب​الأزمة السورية​، أكّد ملك الأردن ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة ​سوريا​ أرضًا وشعبًا ويضمن عودة آمنة للنازحين".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن متحدّثة باسم جونسون، أنّه "رحّب بالتقدّم الّذي حقّقه الملك عبد الله في تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة، وحثّه على مواصلتها". وافادت المتحدثة بأنّهما "أكّدا أيضًا على الدور المهم للأردن في الحفاظ على الاستقرار الاقليمي، ووجّه رئيس الوزراء الشكر للملك الأردني على الدور الّذي يواصل الأردن لعبه في استضافة ​نازحين سوريين​".