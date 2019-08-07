لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في اتصال مع رئيس ​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​، إنه ينوي بحث العمل في "رباعية النورمادي" خلال لقائه مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في 19 آب، مؤكداً "اهتمام ​فرنسا​ في تحقيق نتائج محددة في إطار "رباعية النورمادي"، في القريب العاجل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون لزيلينسكي: سأناقش مع بوتين عمل رباعية النورمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.