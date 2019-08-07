أعلنت "حركة طالبان" مسؤوليّتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول..
وأوضحت في بيان، أنّ "أحد مقاتليها هاجم مركزًا للتجنيد، وقد سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح".
من جهته، كشف نائب وزير الداخلية الأفغانية خوشال سادات، في مؤتمر صحافي، أنّ "14 شخصًا قُتلوا وأُصيب 145"، مبيّنًا أنّ "أربعة من القتلى من رجال الشرطة والباقي من المدنيين، بينما بلغ عدد المصابين المدنيين 92 شخصًا".
ووقع الانفجار بعد يوم من دعوة أطلقتها "طالبان" لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 28 أيلول المقبل، وتهديدها بمهاجمة التجمعات الانتخابيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير في كابول أوقع 14 قتيلا و145 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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