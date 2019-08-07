الخطوط الجوية البريطانية أعلنت حل المشكلات الفنية في مطارات لندن

نقلت وكالة "روتيرز" عن متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، إعلانه "حل المشكلات الفنية الّتي أصابت أنظمة الكمبيوتر لديها"، وأدّت إلى إلغاء الرحلات وتأخيرها واصطفاف الركاب في طوابير طويلة بمطارات لندن.
وكانت قد أفادت الشركة في وقت سابق، بـ"تأخير وإلغاء لرحلات في مطارات لندن بسبب مشكلة معلوماتية أثّرت على نظام تسجيل المسافرين"، لافتةً إلى "أنّنا نعمل بأسرع ما يمكننا لمعالجة المشكلة".
مع الإشارة إلى أنّ هذا ثالث عطل كبير تشهده شركة الطيران في أنظمة الكمبيوتر خلال ما يزيد عن عامين.
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