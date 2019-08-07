سانا: عودة مئات السوريين من مخيم الركبان عبر ممر جليغم إلى مناطقهم المحررة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "الجهات المعنية استقبلت مئات السوريين عند ممرّ جليغم في ​ريف حمص​ الشرقي، تقلّهم سيارات خاصة مع أمتعتهم، قادمين من مخيم ​الركبان​ بمنطقة التنف بعد سنوات من الاحتجاز والتهجير القسريين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل أسماء العائدين واستكمال بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائيّة لهم وصحيّة للمحتاجين منهم".

وبيّنت أنّ "بعد إتمام الإجراءات الميسّرة، نقلتهم حافلات جهّزتها ​محافظة حمص​ إلى مراكز إقامة موقّتة، تمهيدًا لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة الّتي تمّ تأهيل ​البنى التحتية​ وإصلاح ما خربه ​الإرهاب​ فيها".