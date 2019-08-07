جيروزاليم بوست: كيف وصلت طائراتنا المسيرة إلى ليبيا؟

أشارت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" إلى "حصول ​حكومة​ الوفاق الليبية على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، أسقطت قوات "الجيش الليبي" اثنين منها"، متسائلة عن "كيفية وصول هذه الطائرات إلى ​ليبيا​".

وأكدت الصحيفة أنه "وفقا ل​تقارير​، فإن الطائرتين المسيرتين كانتا جزءا من منحة مكونة من ثلاث وحدات أعطتها ​تركيا​ لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي تقاتل من أجل منع قوات حفتر من السيطرة على ​طرابلس​"، موضحةً أن "الطائرة "Orbiter 3 UAV" التكتيكية، من صنع شركة "Aeronautics" الإسرائيلية، وفيها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري و​الأمن الداخلي​".

كما بينت أن "الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".