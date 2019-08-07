جيروزاليم بوست: كيف وصلت طائراتنا المسيرة إلى ليبيا؟

أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى "حصول حكومة الوفاق الليبية على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، أسقطت قوات "الجيش الليبي" اثنين منها"، متسائلة عن "كيفية وصول هذه الطائرات إلى ليبيا".
وأكدت الصحيفة أنه "وفقا لتقارير، فإن الطائرتين المسيرتين كانتا جزءا من منحة مكونة من ثلاث وحدات أعطتها تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي تقاتل من أجل منع قوات حفتر من السيطرة على طرابلس"، موضحةً أن "الطائرة "Orbiter 3 UAV" التكتيكية، من صنع شركة "Aeronautics" الإسرائيلية، وفيها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي".
كما بينت أن "الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".
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