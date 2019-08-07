الرئيس الفلبيني: لن نسمح بنشر صواريخ أميركية على أراضينا

أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن "بلاده لن تسمح للولايات المتحدة أبدا بنشر أنظمة صواريخ أميركية على أراضيها".
وأشار دوتيرتي الى أنه "أفادت بعض وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة ترغب بنشر بعض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في بلادنا. هذا لن يحدث لأنني لن أسمح بذلك بوصفه انتهاكا للدستور".
ولفت الى أنه "لن يسمح أيضا بوجود أي قوات أجنبية في البلاد".
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