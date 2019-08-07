الرئيس الفلبيني: لن نسمح بنشر صواريخ أميركية على أراضينا

أكد الرئيس الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​ أن "بلاده لن تسمح للولايات المتحدة أبدا بنشر أنظمة ​صواريخ​ أميركية على أراضيها".

وأشار دوتيرتي الى أنه "أفادت بعض وسائل الإعلام بأن ​الولايات المتحدة​ ترغب بنشر بعض ​الصواريخ​ الباليستية متوسطة المدى في بلادنا. هذا لن يحدث لأنني لن أسمح بذلك بوصفه انتهاكا للدستور".

ولفت الى أنه "لن يسمح أيضا بوجود أي قوات أجنبية في البلاد".