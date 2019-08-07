علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب على بيان السفارة الاميركية في لبنان بشان حادثة قبرشمون، قائلا "بيان السفارة الاميركية مستغرب ولاسيما انها تتدخل في شأن قضائي"، مشيراً إلى "اننا نعتقد أن الصورة باتت أوضح عندما تدخلت السفارة الأميركية لصالح جهة معينة في حادثة قبرشمون".
وفي حديث تلفزيوني، أكد ديب أن "بيان السفارة الأميركية لن يؤثر على تحقيقات القضاء في حادثة قبرشمون"، معتبراً أن "تدخل السفارة الأميركية في حادثة قبرشمون هو لحماية جهة معينة".
كانت هذه تفاصيل خبر ديب استغرب بيان سفارة أميركا عن حادثة قبرشمون: تدخل لحماية جهة معينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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