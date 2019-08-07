ديب استغرب بيان سفارة أميركا عن حادثة قبرشمون: تدخل لحماية جهة معينة

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​حكمت ديب​ على بيان ​السفارة الاميركية​ في لبنان بشان حادثة ​قبرشمون​، قائلا "بيان السفارة الاميركية مستغرب ولاسيما انها تتدخل في شأن قضائي"، مشيراً إلى "اننا نعتقد أن الصورة باتت أوضح عندما تدخلت ​السفارة الأميركية​ لصالح جهة معينة في حادثة قبرشمون".

وفي حديث تلفزيوني، أكد ديب أن "بيان السفارة الأميركية لن يؤثر على تحقيقات ​القضاء​ في حادثة قبرشمون"، معتبراً أن "تدخل السفارة الأميركية في حادثة قبرشمون هو لحماية جهة معينة".