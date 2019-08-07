كشفت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ لقناة "الجديد" أن "اجتماعا يعقد في منزل السنيورة في ​الحمرا​ يجمع بعض المسؤولين"، مؤكدةً "رفضها تصويب الامور على انه تشكيلا لجبهة داخلية كلقاء البريستول بل هذا الاجتماع جاء لمناقشة قضايا عامة"، مشيرةً إلى أن "هذا اللقاء يرتبط بلقاء كان قد عقد قبل عام ويهدف إلى الدفاع عن ​الدستور​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من السنيورة للجديد: اجتماع بمنزله يهدف للدفاع عن الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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