أعلن النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعدما سلطنا ​الضوء​ الأسبوع الماضي على فضيحة شراء مبنى الجراح- شقير لصالح شركة "تاتش"، وأعلنا ترك متابعة التحقيق بالموضوع مع الوزير شقير على عاتق لجنة الإتصالات في جلستها غدا الخميس، فقد طرأت معطيات جديدة وحساسة تفرض حضورنا لتلك الجلسة غدا خلافا لما كنا أعلناه سابقا".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: هناك معطيات جديدة وحساسة تفرض حضورنا لجنة الاتصالات غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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