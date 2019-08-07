مصادر قريبة من الحريري للـMTV: المطلوب التعقل وأن تهدأ اللهجة السياسية المتشنجة

أكّدت مصادر قريبة من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، لقناة الـ"MTV"، أنّ "نَقل ما يُحكى في الإعلام إلى داخل ​جلسة الحكومة​، يعني أنّها ستكون متفجّرة".

وشدّدت على أنّ "المطلوب التعقّل، وأن تهدأ اللهجة السياسيّة المتشنّجة، وأن يلعب الحريري دور الحَكَم".