أكّدت مصادر قريبة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لقناة الـ"MTV"، أنّ "نَقل ما يُحكى في الإعلام إلى داخل جلسة الحكومة، يعني أنّها ستكون متفجّرة".
وشدّدت على أنّ "المطلوب التعقّل، وأن تهدأ اللهجة السياسيّة المتشنّجة، وأن يلعب الحريري دور الحَكَم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من الحريري للـMTV: المطلوب التعقل وأن تهدأ اللهجة السياسية المتشنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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