شهيب أكد اهتمامه بالمدرسة الرسمية التي تحتضن الجميع

عبر وزير التربية ​أكرم شهيب​ اثر لقائه وفدا من ​المدارس​ والمهنيات الرسمية في منطقة ​الشويفات​ معبرا عن "اهتمامه بهذه المنطقة العزيزة"، وكلف المهندسة مايا سماحة المتابعة مع المديرين وإجراء مسح للحاجات، كما طلب من المنطقة التربوية في ​جبل لبنان​ "إعداد نسخة عن حاجات المدارس لمتابعتها وتأمينها قبيل ​العام الدراسي​ الجديد".

وشدد على عنايته واهتمامه "بالمدرسة الرسمية التي تحتضن الجميع"، مشيرا إلى "قانوني السلسلة و​الموازنة​ اللذين منعا التعاقد الجديد والتوظيف الجديد"، مؤكدا "التعاون مع المديرين والإدارة لتوزيع ​الساعات​ على المعلمين في الملاك والمتعاقدين القدامى"، مكررا التأكيد على "تأمين مقعد دراسي لكل طالب علم، واستقبال من يأتي إلى المدرسة الرسمية".

وشرح "اهمية التوجه نحو تجميع المدارس بتمويل دولي، لضبط الهدر وتحقيق الجودة والتخفيف من الأعباء الإدارية والتشغيلية والإيجارات وتوفير النقل المدرسي الآمن"، مشيرا إلى "الضغط المرتقب على المدرسة الرسمية نظرا للنجاحات التي حققتها في الشهادات الرسمية وللوضع الإقتصادي في البلاد"، مؤكدا انه لن ينقل "أي معلم إلا من فائض إلى حاجة".