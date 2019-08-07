رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث تلفزيوني أن "هناك تعد على صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري، ونحن قدمنا كل التنازلات وهناك تدخلات من قبل بعض وزراء البلاط بالقضاء".
وأمل عبدالله "ان يكون هناك مخرجا لعقد جلسة للحكومة لأن البلد بحاجة إلى معالجات جدية خارج هذا البزار المفتوح"، معتبرا ان "الحل يكون بفصل حادثة قبرشمون عن مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:قدمنا كل التنازلات والحل بفصل حادثة قبرشمون عن مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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