عبدالله:قدمنا كل التنازلات والحل بفصل حادثة قبرشمون عن مجلس الوزراء

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني أن "هناك تعد على صلاحيات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، ونحن قدمنا كل التنازلات وهناك تدخلات من قبل بعض وزراء البلاط ب​القضاء​".

وأمل عبدالله "ان يكون هناك مخرجا لعقد جلسة للحكومة لأن البلد بحاجة إلى معالجات جدية خارج هذا البزار المفتوح"، معتبرا ان "الحل يكون بفصل حادثة ​قبرشمون​ عن ​مجلس الوزراء​".