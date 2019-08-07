مصادر عين التينة لـ LBC: بري لم يعد يريد التدخل بملف حادثة قبرشمون

اكدت مصادر ​عين التينة​ لقناة "LBC" ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لا يريد التدخل بملف حادثة ​قبرشمون​ بعدما أعلن ​الرئيس ميشال عون​ ان هذا الملف عنده".

وأشارت المصادر الى أن "هناك تخوف من دقة الأوضاع"، محذرة من "القطيعة بين بعض القوى السياسية لما لهذا تداعيات على البلد".