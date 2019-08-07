اكدت مصادر عين التينة لقناة "LBC" ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد التدخل بملف حادثة قبرشمون بعدما أعلن الرئيس ميشال عون ان هذا الملف عنده".
وأشارت المصادر الى أن "هناك تخوف من دقة الأوضاع"، محذرة من "القطيعة بين بعض القوى السياسية لما لهذا تداعيات على البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـ LBC: بري لم يعد يريد التدخل بملف حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.