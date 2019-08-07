أكّدت أوساط مستقلة لـ"تلفزيون لبنان"، أنّ "كلّ المبادرات المتعلّقة بالمصالحة مرحّب بها، والقضاء مسار واضح وأكيد في حادثة قبرشمون".
ولفتت إلى أنّ "العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، جيّدة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط مستقلة لتلفزيون لبنان عن حادثة قبرشمون: كل المبادرات المتعلقة بالمصالحة مرحب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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