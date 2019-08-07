أوساط مستقلة لتلفزيون لبنان عن حادثة قبرشمون: كل المبادرات المتعلقة بالمصالحة مرحب بها

أكّدت أوساط مستقلة لـ"تلفزيون لبنان"، أنّ "كلّ المبادرات المتعلّقة بالمصالحة مرحّب بها، و​القضاء​ مسار واضح وأكيد في حادثة ​قبرشمون​".

ولفتت إلى أنّ "العلاقة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، جيّدة".