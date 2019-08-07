فادي الجميل: رسم الـ3 بالمئة لن يطال المواد الأولية للصناعة

لفت رئيس "​جمعية الصناعيين​" ​فادي الجميل​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "رسم الـ3 بالمئة لن يطال المواد الأولية للصناعة"، مبيّنًا أنّ "هناك وعدًا بأن يتمّ ردّ رسوم التأمين لأصحابها".

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