أوضح السفير التركي في بيروت، هاكان تشاكل، أنّ "الشعب اللبناني يبدي حبًّا كبيرًا لتركيا، وانّ نحو خمس سكان لبنان زاروها العام الماضي. حوالي مليون لبناني زار تركيا في مناسبات عدّة في عام 2018"، مبيّنًا أنّ "هناك رغبة كبيرة من قبل اللبنانيين للسفر إلى تركيا، بعد أن أقدم البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول "الفيزا" بشكل متبادل منذ عام 2010".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "العلاقات بين تركيا ولبنان متواصلة بمستوى جيّد جيّدًا، وفي مقدّمتها العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة"، مؤكّدًا أنّ "الكثير من المنتجات التركية تحظى بأهميّة كبيرة في السوق اللبناني". وذكر أنّ "بالنسبة للشركات التركية، يعدّ السوق اللبناني بوّابة مهمّة نحو الشرق الأوسط".
ولفت تشاكل إلى "أنّهم يشجّعون الشركات التركية على حجز واستئجار مواقع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، الّتي من المقرّر تشغيلها بحلول عام 2022"، منوّهًا إلى "أنّني كسفير، لدي تواصل مع جميع المكوّنات العرقيّة والدينيّة في لبنان. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحسين العلاقات مع هذه المكوّنات وكلّ لبنان بشكل عام".
وأفاد بأنّ "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ومعهد يونس أمره، يقومان بفعاليات تدعو للفخر في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "تيكا" قامت بترميم بعض المعالم التاريخية والمباني في بيروت وطرابلس وصيدا ومنطقة عكار، الّتي يعيش فيها التركمان بشكل مكثف، وأنجزت كلّ تلك المشاريع بنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي: سوق لبنان بوابة مهمة نحو الشرق الأوسط وخُمس مواطنيه زاروا بلدنا في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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