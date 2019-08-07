أفرام: وزيرا المال والصناعة وعدا بأن لائحة المواد الاولية ستنجز خلال 48 ساعة

أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​نعمت أفرام​ أنه "للأسف تأخر المرسوم المتعلق بتحديد السلع التي تعتبر مواد اولية، وذلك لغياب ​مجلس الوزراء​، وقد بدأ تطبيق القانون الذي يتحدث عن 3 بالمئة حماية، ويتم الآن استيفاء 3 بالمئة تأمين".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام أن "الصناعيين كانوا بإستنفار كبير وتحدثنا مع الجميع، وقيل لنا انه بالـ 48 ساعة المقبلين يمكن ان يصدر المجلس الأعلى للجمارك اللائحة المتعلقة بهذه البضائع".

وأشار الى "اننا نتعجب لماذا حصلت البلبلة لاننا نعرف كم هناك من قوانين مراسيمها التطبيقية لم تصدر وتوقفت"، معتبراً انه "كان يمكن الانتظار أسبوع أو إثنين ونتأمل".

ولفت الى أن "الصناعيين يقولون ان هذه رصاصة الرحمة لهم، فهم يتعذبون، وثم يتم وضع 3 بالمئة على المواد الاولية"، موضحاً ان "وزيري المالية و​الصناعة​ وعدونا بأن هذه اللائحة سيتكون بيد ​الجمارك​ خلال 48 ساعة ونتأمل ان يعود مبلغ ​التأمين​ للصناعيين".