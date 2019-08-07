لفت عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​ " النائب ​جورج عدوان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏في ​ذكرى 7 آب​، نتذكر ذلك اليوم من عام 2001 حين رفع فيه شبان الصوت ضد الوصاية والظلم. فضربوا وسجنوا، أحداث أتت بعد أيام من ​مصالحة الجبل​ التي أزعجت كثيرين". وسأل "هل تغير الوضع؟ في كل مرة لا ينتصر فيها مفهوم ​الدولة​ نكون لا نزال في قلب القمع والظلم، لكن رغم ذلك لن يتوقف نضالنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: في كل مرة لا ينتصر فيها مفهوم الدولة نكون في قلب القمع والظلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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