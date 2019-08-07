أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي، أنّ "قرار إنشاء مطمر في تربل هو حل طارئ لأزمة النفايات في الشمال الّتي استمرّت أكثر من 3 أشهر"، مبيّنًا "أنّنا وصلنا إلى توافق أن يكون المطمر في تربل، بالتنسيق مع كلّ القوى السياسية في المنطقة. فالسياسة ممكن أن تفشّل أي مشروع".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نعمل كي يكون المطمر صحيًّا، وضمنّا أنّ لا منازل قريبة له، لمسافة تزيد عن 500 متر". وأكّد أنّ "من الطبيعي أن تحصل اعتراضات على المطمر، وعلى الروائح الّتي قد تصدر، لكن في النهاية نحن لا نعمل في معمل للعطور".
وركّز جريصاتي، على أنّ "واجبنا كدولة أن نسمع لمطلبات الأهالي، ومختار تربل مُرحّب به في الوزارة وسنستمع إليه، لكن لا تراجع أبدًا عن قرارنا"، مشدّدًا على "أنّني بحمل مسبّات"، لكن المهمّ ألّا يجد أهل الشمال نفايات بين منازلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: لا تراجع عن إنشاء مطمر بتربل و"بحمل مسبات" لكن المهم حل مشكلة النفايات بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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