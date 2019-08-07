إتحاد بلديات القيطع أسف لإنسحاب نواب من جلسة اللجان التي تبحث إنشاء مجالس لإنماء عكار

أسف رئيس "إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع" أحمد المير في بيان "لإنسحاب عدد من النواب من جلسة إجتماع ​اللجان النيابية المشتركة​، خلال البحث في إقتراحات قوانين لإنشاء مجالس لإنماء محافظتي عكار و​بعلبك الهرمل​"، لافتا إلى انه "كنا إستبشرنا خيرا عندما سمعنا بهذا الاقتراح وتأملنا من النواب المنسحبين أن يأخذوا في الإعتبار محافظة منكوبة تحلم بيوم يقر هذا المجلس من أجل تحصيل المشاريع وإخراج عكار من دائرة التهميش والحرمان".

وثمن "جهود رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الساعي إلى إقرار هذا المجلس والمنادي به مطولا هو ومجلس إنماء الهرمل". وسأل "عن المستفيد من عرقلة هكذا مشروع وإلى متى وضع العصي في الدواليب".

وتمنى "عودة البعض إلى ضمائرهم وإقرار شيء لعكار والهرمل، المناطق التي تسند ​الدولة​ و تمثل الحاضنة القوية للجيش والمؤسسات التي تحمي هؤلاء النواب في وطنهم".