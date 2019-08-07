تصفية مسلح خطط لعمل إرهابي في روسيا والفرار إلى سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية في إنجوشيا جنوب روسيا قتلت مسلحا خطط لتنفيذ عمل إرهابي والمغادرة في أعقابه إلى سوريا.

واضافت أن المسلح حوصر في أحد البيوت بمنطقة مالجوبيك بإنجوشيا وعرض عليه إلقاء السلاح وتسليم نفسه، لكنه أطلق النار على عناصر القوات الأمنية الذين اضطروا لتصفيته بنيران جوابية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أنه تم العثور في موقع الحادث على عبوة متفجرة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية وأسلحة آلية وذخائر لها، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية المجرم، واتضح أنه عمل على حشد خلية إرهابية، وخطط لتنفيذ عمل إرهابي والانتقال إلى سوريا لاحقا.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة، مضيفا، إن الولايات المتحدة تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة.

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وأشار أكار، إلى أن "اللقاء مستمر حاليا مع الوفد الأمريكي، وننتظر استكماله في الساعات المقبلة"، وكشف الوزير التركي، أن إعداد تركيا للمنطقة الآمنة اكتمل، بما في ذلك تحركات الوحدات العسكرية، موضحا أن "أنقرة أبغلت واشنطن أنها تفضل العمل سويا شمال سوريا".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جايمس جيفري قال في وقت سابق إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة"، مضيفا: "الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا على مختلف الأصعدة، ومنها المحادثات في الجانب العسكري".

وتابع جيفري قائلا: "هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، لكننا لا نركز عليها كثيرا، بل نريد التعامل مع كيفية عمل أمريكا والأتراك في هذه المنطقة".