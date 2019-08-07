بعد عقوبات اللجنة التأديبية.. هل يمكن الوداد استئناف القرار لدى الـ”كاف”؟ خبير قانوني يرد

وجهت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، “صفعة مدوية” لفريق الوداد البيضاوي، وأنصار الفريق، بعد أن اعتبرته خاسرا، منهزما، ومنسحبا، من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وتوجت الفريق التونسي باللقب.

وأصدرت اللجنة، بلاغا رسمي، تعتبر فيه، فريق الوداد البيضاوي منهزما في المباراة، كما غرمته مبلغا ماليا ثقيلا، متمثلا في 50 ألف دولار، حوالي 50 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره “انسحاب الفريق من اللقاء”، بالإضافة إلى غرامة 15 ألف دولار، بسبب استعمال الجماهير للشماريخ، ستنضاف إلى 15 ألف أخرى، بسبب مباراة الذهاب، أي ما مجموعه 80 مليون سنتيم.

قرار اللجنة المذكورة في “الكاف”، صدم الجميع، بعد أن بدد أحلام جماهير فريق الوداد البيضاوي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، لكن يمكن لإدارة النادي أن تطعن فيه لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد القاري أولا، ثم لدى محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”، إن اقتضت الضرورة.

وحسب الخبير في القانون الرياضي، وعضو بغرفة التحكيم الرياضي المغربية، خليل بوبحي، فإن أمام الفريق المغربي أجل 3 أيام من اجل استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف في “الكاف”.

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وأكد بوبحي، في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن ” قرارات اللجنة الانضباطية الغريبة، والأحكام المخففة ضد فريق الترجي الرياضي، لا يمكن لي تفسيرها الا بكون الوداد يعري مرة أخرى واقع اللجان القضائية داخل الكاف”.

وأضاف:” العالم بأكمله شاهد ما وقع من أحداث خلال مباراة نهائي عصبة الابطال الافريقية، ولا عباراة في تقارير رسمي المباراة تفيد انسحاب الفريق من الملعب، أو أن الحكم أمر باستئناف اللعب ورفض الوداد اللعب طبقا لقوانين اللعبة”.