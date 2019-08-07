لم يتنازل مسلسل “سامحيني”، عن صدارة البرامج الأكثر مشاهدة في القنوات الوطنية، حتى في حلقته الأخيرة، إذ تصدرت قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز بـ6.7مليون مشاهد.
وكشفت مؤسسة ماروك ميتري في آخر الأرقام التي نشرتها، أن الحلقة الأخيرة من مسلسل “سامحيني” التي بثت الأربعاء 24 يوليوز، على القناة الثانية، اعتلت التصنيف، متبوعة بحلقة من مسلسل تركي آخر بعنوان “لن أتخلى أبدا” حصدت 6.4مليون مشاهد.
ويبدو أن “لن أتخلى أبدا” سيعوض “سامحيني”في السيطرة على صدارة البرامج الأكثر مشاهدة، إذ كان الثاني يسيطر على الصدارة بشكل شبه دائم على مدى سنوات عرضه على “دوزيم”.
وتوضح أرقام نسب المشاهدة مدى إقبال المشاهد المغربي على الدراما التركية المعروضة على القناة الثانية، رغم الانتقادات التي تطالها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر المسلسات التركية تتصدر “الأعلى مشاهدة”.. أكثر من 6 ملايين مغربي شاهدوا الحلقة الأخيرة من “ساميحيني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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