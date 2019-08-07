فاجعة تاونات… مصرع 5 أشخاص وإصابة أزيد من 40 آخرين في حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين

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اهتز إقليم تاونات، اليوم الأربعاء، على وقع حادثة سير خطيرة، أسفرت عن مصرع 5 ركاب وإصابة أزيد من 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى إحدى القناطر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لـ “اليوم24” فإن الحافلة كانت قادمة من الحسيمة، وانقلبت في إحدى القناطر بإقليم تاونات، ما خلف العشرات من الضحايا.
وفور علمها بالموضوع حلت عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية مرفوقة بـ 18 سيارة إسعاف إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحايا إلى المراكز الصحية المتواجدة في جماعة تمزكانة وبوعادل البسابسة أولاد داود، فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الإقليمي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
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