أمل حجازي: بدلت الوقوف فوق المسارح وسأقف على جبل عرفات-فيديو

عبرت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، مؤخرا، عن سعادتها الكبيرة بأداء مناسك الحج في الموسم الحالي، والوقوف على جبل عرفة بدل المسارح التي كانت تعتليها في حفلاتها قبل الاعتزال.
وشاركت أمل حجازي مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تبرز فيه مدى سعادتها بالحج، وشاكرة الله على نعمه عليها.
وقالت حجازي: “أشكرك يا رب على هذه النعم.. ورغم كل ما أقوم به من عبادات فأنا لازالت مقصرة اتجاهك”.
وأضافت الفنانة المعتزلة بعد التزامها وارتدائها الحجاب: “بدل ما سأكون واقفة على مسرح..الآن سأقف بين يدي الله ورحته بجبل عرفة”.
يذكر أن أمل حجازي، اعتزلت الغناء بعد تحجبها، واقتصر ظهورها بعد ذلك على مقاطع فيديو تغني فيها أناشيد دينية، أو القيام بإعلانات لملابس المحجبات.
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