اخبار العالم

نجم ريال مدريد في عطلة بالمغرب.. اختار “المدينة الزرقاء” للاستمتاع رفقة أسرته

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يواصل جمال وسحر المدن المغربية في جذب نجوم عالمين من مختلف المجالات لزيارتها وقضاء عطلتهم بها، آخرهم مدافع فريق ومنتخب فرنسا، رافائيل فارانن، الذي زار المغرب في عطلة قصيرة.

واختار فاران مدينة شفشاون الجبلية، ليزورها رفقة عائلته، وشارك أمس الأربعاء، صورة التقطها في أحد شوارع “المدينة الزرقاء”.

وشارك فاران على حسابه لموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة رفقة زوجته وطفله اللذان رافقاه في رحلته، وعلق عليها بـ “الاستمتاع”.

ويرجح أن يكون رافيل فاران قد أنهى عطلته في المغرب، وذلك للعودة إلى فريقه ريال مدريد الذي يجري استعدادات الموسم الكروي المقبل ويخوض اليوم مبارة ضد فريق سالزبورغ النمساوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم ريال مدريد في عطلة بالمغرب.. اختار “المدينة الزرقاء” للاستمتاع رفقة أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا