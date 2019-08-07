وزير الصحة: العراق ينفق على القطاع الصحي أقل مما تنفقه بلدان الشرق الاوسط

أكد وزير الصحة علاء الدين العلوان، الأربعاء، أن العراق ينفق على القطاع الصحي أقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الاوسط.
وقال العلوان خلال برنامج المناورة التي تبثه السومرية، إنه "كان هناك تراجع في الوضع الصحي بالعراق والخدمات الصحية منذ تسعينات القرن الماضي، وهناك تحديات كبيرة جدا في كل جوانب الخدمات الصحية اذا كانت وقائية وعلاجية".
وأضاف أن "العراق اليوم، يعاني من مشكلة كبيرة جداً وهو ان القطاع الصحي لا يعتبر اولوية في البلاد والمعطيات الموجودة في الوثيقة معطيات عالمية".
وأضاف أن "العراق اليوم، يعاني من مشكلة كبيرة جداً وهو ان القطاع الصحي لا يعتبر اولوية في البلاد والمعطيات الموجودة في الوثيقة معطيات عالمية".
وأشار العلوان، إلى ان "العراق يصرف 150 او 155 دولاراً على الفرد العراقي سنوياً، وهو اقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الأوسط والبلدان المجاورة".
وبين أن" هناك تعهدات من الشركات التركية والالمانية بان بعض المستشفيات سوف تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي".
وأكد وزير الصحة، أن "مجموع المستشفيات التي من المنتظر افتتاحها خلال العام الحالي أربعة في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكربلاء، وسيكون في كل مستشفى منها قسم متكامل لمعالجة السرطان".
وأكد وزير الصحة، أن "مجموع المستشفيات التي من المنتظر افتتاحها خلال العام الحالي أربعة في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكربلاء، وسيكون في كل مستشفى منها قسم متكامل لمعالجة السرطان".
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