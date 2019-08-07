التعادل السلبي يخيم على مواجهة البحرين والسعودية في غرب آسيا

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2019-08-07 | 20:18
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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة البحرين والسعودية في اللقاء الذي اقيم على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
المباراة لم ترتقِ الى المستوى المطلوب وسيطر الحذر عليها لتنتهي كما بدات سلبية من دون اهداف، ويتقاسم الفريقان نقاط المواجهة.
التعادل اوصل المنتخب البحريني الى النقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما اصبح في جعبة المنتخب السعودي نقطة واحدة فقط.
وستقام مباراة ثانية بين الكويت والاردن من ذات المجموعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، اليوم الاربعاء.
التعادل اوصل المنتخب البحريني الى النقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما اصبح في جعبة المنتخب السعودي نقطة واحدة فقط.
وستقام مباراة ثانية بين الكويت والاردن من ذات المجموعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، اليوم الاربعاء.
المحرر: محمد خليل
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