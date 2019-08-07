2019-08-07 | 20:09
981 مشاهدة
فضائية "لا سيكستا" الإسبانية، كشفت أنّ النادي الملكي دخل في مفاوضات جادة بالفعل من أجل ضم النجم البرازيلي.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "النادي الملكي يجهز عرضًا رسميًا، قيمته 120 مليون يورو، إلى جانب خدمات الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، لضم نيمار".
وأكدت الصحيفة أنّ "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه، لمحاولة إضفاء الطابع الرسمي على العميلة، ومستعد لإغلاقها، عندما يعطي نيمار موافقته".
وأوضحت الصحيفة أنّ "بيريز اتصل بالفعل بوكلاء نيمار، وعرض عليهم تقديم عقد مدته بخمس سنوات، بالإضافة إلى راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، نفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي الباريسي".
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لتقديم 120 مليون يورو للظفر بخدمات نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.