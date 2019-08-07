ريال مدريد يستعد لتقديم 120 مليون يورو للظفر بخدمات نيمار

البرازيلي يرغب في الرحيل عن حديقة الأمراء، هذا الصيف؛ بعد عامين من مُغادرته برشلونة ، بكسر قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بـ222 مليون يورو.

فضائية "لا سيكستا" الإسبانية، كشفت أنّ النادي الملكي دخل في مفاوضات جادة بالفعل من أجل ضم النجم البرازيلي.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "النادي الملكي يجهز عرضًا رسميًا، قيمته 120 مليون يورو، إلى جانب خدمات الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، لضم نيمار".

وأكدت الصحيفة أنّ "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه، لمحاولة إضفاء الطابع الرسمي على العميلة، ومستعد لإغلاقها، عندما يعطي نيمار موافقته".

وأوضحت الصحيفة أنّ "بيريز اتصل بالفعل بوكلاء نيمار، وعرض عليهم تقديم عقد مدته بخمس سنوات، بالإضافة إلى راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، نفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي الباريسي".

