مسلحون يسرقون مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن مسلحين سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اقتحام منزل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن شارع المعارض في منطقة الحرية شمالي بغداد".
وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ السرقة".
وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ السرقة".
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