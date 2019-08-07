2019-08-07 | 19:06
2,403 مشاهدة
اكد المدير الاداري لبطولة غرب اسيا التاسعة للمجموعة الثانية التي تستضيفها مدينة أربيل على ملعب فرانسو حريري، ليث خليل، ان نجاح تنظيم غرب اسيا، خير رد على "فيفا" والمتربصين للكرة العراقية.
وأشار المدير الاداري للمجموعة الثانية، إلى ان "عمل اللجان تواصل الى ساعات متاخرة ليلا بهدف تهيئة ملاعب التدريب وملعب أربيل الذي سعت ادارة نادي أربيل الى إنجاز الملعب من الجوانب كافة في فترة قياسية لم تتجاوز الاسبوعين و بكلفة 201 مليون دينار من الميزانية المخصصة من الحكومة المركزية للبطولة والتي تقدر بـمليار و 22 مليون".
ولفت ليث خليل الى ان "جميع المنتخبات ابدت ارتياحها الكبير لحسن التنظيم و الاستقبال والضيافة وتسهيل أعمالهم و توفير كل ما يحتاجونه الامر الذي انعكس إيجاباً على البطولة و صورتها في المنطقة واسيا".
و ثمن خليل موقف الحكومة المركزية المتمثّلة بوزارة الشباب والرياضة وحكومة الإقليم والعتبة الحسينية في توفير باصات خاصة لمنتخبات المجموعة و الاعلام العراقي و مديرية الدفاع المدني في الإقليم و وزارة الصحة و القوات الأمنية الذين ساهموا جميعا في إيصال ايّام البطولة الى هدا المستوى من التنظيم المتميز، لافتا الى ان "استضافة العراق للبطولة خير رد على كتاب الاتحاد الدولي و لكل المتربصين والمغرضين في الداخل و الخارج الذين لا يريدون الخير للكرة العراقية وملاعبنا ومناطقنا الامنة، سيما نحن نعيش نشوة الانتصار على الزمر و المجاميع الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الاداري لغرب آسيا: نجاح البطولة خير رد على المتربصين للكرة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.