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رويترز - الخرطوم - مرتضى كوكوالأربعاء 2019/8/7 10:27 م بتوقيت أبوظبي
وكيل وزارة الشؤون السياسية بالخارجية الأمريكية ديفيد هيل
قال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إن واشنطن لا تزال بحاجة إلى تسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان قبل رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وأضاف هيل، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، الأربعاء، أن "هناك عددا من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية، وهذه القضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب بجانب تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان".
وتابع، أنه التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل تحالف المعارضة، وجماعات أخرى من المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه استمع إلى التزامات قوية من كل الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية، وأنه ستكون هناك مسؤولية ومحاسبة.
وأثنى هيل على دور المرأة في الثورة، وعبر عن أمله في أن تلعب دورا مهما في عملية الانتقال لحكومة مدنية، مشيرا إلى أن "أمريكا ملتزمة تماما بالمساعدة في عملية الانتقال بالسودان إلى حكومة يقودها مدنيون تعبر عن إرادة الناس".
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل بخصوص أعمال العنف التي شهدها السودان ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وائتلاف المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ما دفع وسطاء دوليين إلى المطالبة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية.
وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل/نيسان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير حينها كانت ترعى الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تشترط حل "قضايا عالقة" لرفع السودان من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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