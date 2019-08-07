فيديو.. استقبال أسطوري لداني ألفيس في ملعب ساو باولو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظي النجم البرازيلي الدولي داني ألفيس باستقبال أسطوري لدى ظهوره الأول في ملعب فريقه الجديد، ساو باولو، المنضم إليه هذا الصيف في صفقة انتقال حر.
وأمام ما يقرب من 40 ألف مشجع، أعد النادي البرازيلي استقبالا خاصا للنجم المخضرم، تم تقديمه من خلاله وسط هتافات من الجماهير، وحضور لافت لنجوم سابقين ومسؤولي النادي.
وامتلأت جنبات الملعب بالألعاب النارية التي صاحبت دخول ألفيس إلى ملعب المباراة، كما ألقى كلمة للجماهير قال فيها إنه حقق حلم الطفولة بأن ينضم لهذا النادي، مشيرا إلى أنه لم ينتقل إلى صفوف ساو باولو كلاعب فقط ولكنه مشجع أيضا.
كما شهد الاحتفال بتقديم داني ألفيس حضور النجمين السابقين كاكا ولويس فابيانو، وحصل نجم برشلونة ويوفنتوس السابق على القميص رقم 10.
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