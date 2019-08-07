الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل أي مطار مدني لقاعدة عسكرية

حذر الجيش الليبي، الأربعاء، تنظيم الإخوان الإرهابي من تحويل أي مطار مدني لقاعد عسكرية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي، إنه: "لدينا القدرة والقوة والعزيمة لتدمير أي هدف يشكل تهديدا أمنيا أو عسكريا لأي ليبي أو شبر من الأراضي الليبية".

وأكد أن القوات المسلحة الليبية تتابع على مدار الساعة حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية في مصراتة؛ لرصد أي تحركات مشبوهة من الجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب.

وتابع المسماري أن الطائرة التركية التي تم تدميرها، الثلاثاء، في مصراتة كانت محملة بأنظمة دفاع جوي، وتبلغ تكلفتها 900 مليون دولار لحماية مطار مصراتة ودفعها أمير قطر تميم بن حمد.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن إرسال هذه الطائرة إلى مصراتة يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بمنع التسليح في ليبيا وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات.

وأضاف أنه بعد تدمير الجيش الليبي للطائرة التركية تحركت قيادات الإخوان في العديد من الاتجاهات لمحاولة الرد على هذا الدرس القاسي في كل دول العالم وليس ليبيا وحدها.

واستطرد: "لا أعلم ما علاقة وجدي غنيم والقرضاوي وأمير قطر بالطائرة التركية".

وتابع المسماري: "يريدون أن تكون ليبيا دولة بديلة للإرهابيين بعد هزيمتهم في مصر".

وأكد أن الجيش الليبي يعلم تحركات قادة الإرهاب محذرا: "نعلم تحركاتكم وخططكم وستكون ضرباتنا في العمق.. نعلم ما يدور في أوكار الإرهاب في الخارج ومخططاتهم، وسنضرب بيد من حديد".

وفيما يخص معارك طرابلس أشار المسماري إلى أنها في مراحلها الأخيرة، قائلا: "المحاور في هدوء حذر وقواتنا جاهزة باستنفار كامل في انتظار التعليمات، والقائد العام يتابع بشكل كامل كل تفاصيل المعركة، مستفيدين من معاركنا السابقة".