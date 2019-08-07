الرئيس الإيفواري ينتظر قرار الحزب الحاكم للترشح لولاية ثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أنه ينتظر قرار الحزب الحاكم في بلاده بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة من عدمه خلال عام 2020.

وقال واتارا، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي،: "سأترشح على أساس ما سيقوله لي حزبي أن أقوم به".

وأضاف رئيس دولة كوت ديفوار، في حديثه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني، أن الدستور يتيح له ولايتين جديدتين، لأن التعديل الدستوري الذي أجري عام 2016 يلغي ما قبله من الولايات.

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وأشار واتارا، الذي انتخب رئيسا لساحل العاج عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015، إلى أن: "تعديل الدستور ينبغي أن يكون مسارا يعود إلى الرأي العام"، مضيفا أن "هناك أشياء في الدستور ينبغي تعديلها".

وبحسب مراقبين فإن الرئيس واتارا أعطى الإشارة للحزب الحاكم بترشيحه لفترة رئاسية أخرى في الانتخابات المقبلة واستغلال التعديلات الدستورية.

وحسب بعض القانونيين المقربين من الرئيس فإن الدستور يتيح للرئيس الترشح مجددا.