سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط السعر نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، مع تحركات طفيفة في بعض البنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، المصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية.



وتم عرض العملة الخضراء في بنكي عودة والشركة المصرفية العربية بسعر 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.

وارتفع الجنيه المصري 9% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وسجل الدولار في بنوك البركة وبلوم ومصر إيران للتنمية والأهلي اليوناني والإسكندرية 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

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- أقل سعر

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر- بقرش واحد مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، مسجلاً 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك التعمير والإسكان، مسجلاً أقل سعر للعملة الخضراء في البنوك.

- أعلى سعر

فيما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.55 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، مسجلا أعلى سعر للدولار الأمريكي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 16.6% على أساس سنوي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، فقد زاد سعر شراء اليورو بقرش ليسجل 18.48 جنيه مقابل 18.63 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش عن سعر الأمس، وارتفع الإسترليني ليبلغ للشراء 20.05 جنيها والبيع 20.24 جنيه.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 4.38 جنيه، بينما قفز سعر البيع بنحو 18 قرشا ليسجل 4.42 جنيه، فيما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و 4.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدينار الكويتي بقرش ليسجل 54.27 جنيه مقابل استقرار سعر البيع عند 54.70 جنيه وفق بيانات البنك الأهلي المصري.