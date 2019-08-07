عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء غينيا بيساو تعزيز التعاون

ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع أرستيديس جوميز رئيس وزراء غينيا بيساو السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية الاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة.

تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء غينيا بيساو وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأرستيديس جوميز والوفد المرافق، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جمهورية غينيا بيساو وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أعرب أرستيديس جوميز رئيس وزراء غينيا بيساو عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسوزي باربوزا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

ووقعا أيضاً على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وغينيا بيساو للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في غينيا بيساو.