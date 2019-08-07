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عبدالله بن زايد ووزير خارجية بوركينا فاسو يبحثان التعاون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع أفا باري وزير الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث آليات تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

وجرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أفا باري، مؤكدا العلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد أفا باري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وحجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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