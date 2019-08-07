بومبيو يثني على انضمام بريطانيا لبعثة تأمين هرمز

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بانضمام بريطانيا إلى قوة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، إن تهديد الإرهاب يفوق داعش، والولايات المتحدة تعمل على مواصلة التصدي، وبلاده تتطلع إلى مساعدة بريطانيا في مواجهة إيران وردعها.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني رغبة لندن بنزع فتيل التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أهمية ضمان سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ أسابيع، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة.

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وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من العملية التي تحمل اسم "الحارس" تعزيز الاستقرار البحري وضمان المرور الآمن وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.





وتعرضت الملاحة الدولية الفترة الماضية إلى تصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني؛ حيث تم استهداف عدة سفن تجارية بخلاف إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.

ومع استمرار التصعيد، هددت وكالة إخبارية تابعة لجهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني باستهداف حركة الملاحة الدولية، وبالأخص البريطانية.

وبعد يوم من التهديدات أعلنت بريطانيا في 19 يوليو/تموز الماضي، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.