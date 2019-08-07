قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق بعدن مقلقة والتهدئة ضرورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى التهدئة والحوار، على خلفية التطورات الأخيرة حول قصر المعاشيق بعدن جنوبي اليمن.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر: "التطورات حول قصر المعاشيق الرئاسي (بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن) مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية".
وأضاف أن "التصعيد لا يمكن أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة".
وكان نحو 68 يمنيا استشهدوا في هجومين إرهابيين نفذتهما مليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة، واستهدفا مقرات أمنية وعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أن "الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".
وكان شخص لقي مصرعه وأصيب أكثر من 10 آخرين، الأربعاء، في اشتباكات مسلحة أمام بوابة قصر معاشيق بعدن.
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