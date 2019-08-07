باكستان تقول إنها ستطرد السفير الهندي مع تزايد الصراع بشأن كشمير

قالت باكستان يوم الأربعاء إنها ستطرد السفير الهندي وتعلق التجارة الثنائية مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في حديث عبر الهاتف مع قناة آري نيوز التلفزيونية الباكستانية إنه سيتم طرد السفير الهندي آجاي بيساريا. وأوضح أن سفير باكستان المعين حديثا لدى الهند مُعين الحق لم يضطلع بمهام منصبه بعد لكنه لن يتوجه الآن إلى نيودلهي.
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