الان تتابع السودان.. محاكمة المدانين في محاولات انقلابية بعد العيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:55 م, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، أن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

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