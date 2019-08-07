شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الأمن الباكستاني» يتخذ إجراءات حاسمة ضد الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (باكستان)

ناقش رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم (الأربعاء) الوضع الناشئ عن الاجراءات الاحادية وغير شرعية التي اتخذتها الحكومة الهندية، في اجتماع لجنة الأمن القومي

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كما تطرق إلى الوضع داخل جامو وكشمير المحتلة وكذلك الوضع الأمني على طول الخط الفاصل وقررت اللجنة اتخاذ الأجراءات التالية: تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية مع الهند، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الهند، والرجوع إلى الأمم المتحدة بيما في ذلك مجلس الأمن للامم المتحدة، بالإضافة إلى الاحتفال بيوم الاستقلال لباكستان في 14 أغسطس تضامنا مع الكشميريين الشجعان وكفاحهم العادل من أجل حقوقهم في تقرير المصير واحتفال يوم 15 أغسطس كيوم الأسود.

كما وجه خان بتفعيل جميع القنوات الدبلوماسية لفضح النظام الهندي ومكائده وانتهاكاته لحقوق الإنسان، ووجه القوات المسلحة مواصلة اليقظة.

حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية الباكستاني و وزير الدفاع و وزير الداخلية و وزير التعليم و وزير حقوق الانسان و وزير شؤون الكشمير وجلجت بلتستان و وزير القانون و المستشار المالية والقيادات الجيش الباكستاني العليا والمساعد الخاص لرئيس الوزراء على الاعلام و مدير عام المخابرات الباكستانية ومدير عام الاعلام العسكري و وكيل وزارة الخارجية الباكستانية وكبار مسؤولي الدولة.