الجسر البري.. حلم إيراني هل يتحول إلى كابوس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما يحلم النظام الإيراني بإكمال الطريق البري الذي يربط طهران مع بيروت مرورا بالعراق وسوريا، ترى دول الخليج أن الطريق سيكون بمثابة «كابوس» وسيساهم في زيادة المد الإيراني ويعزز الخطر المتنامي في المنطقة.

تتذرع إيران بإنشاء الطريق لتوفير السياحة الدينية وربط المراقد الشيعية، وهي حجة تختفي وراءها أغراض أخرى أبعد من ذلك، فأهم أهدافها السرية تسهيل عملية نقل ميليشياتها ومواردها الخام إلى موانئ سوريا ولبنان، ويبلغ عددها تلك الميليشيات أكثر من 35، ونحو 100 ألف مقاتل.

ويعد الطريق البري جزءا من محاولات إيران لكسر الحصار عليها من أجل إيجاد منفذ لتصدير البترول والغاز إلى العراق وسوريا ولبنان، ومن ثم إلى اليونان وإيطاليا من لبنان عبر المتوسط، وتحلم بأن يتم نقل الغاز الإيراني إلى أوروبا عبر أراضيها من خلال الخط العابر للأناضول ثم الخط العابر للأدرياتيكي، مرورا بألبانيا واليونان وصولا إلى إيطاليا، ومن هناك تتداخل المصالح والاستراتيجيات.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكتمل المشروع؟ وكيف يمكن الوقوف في وجه نظام الملالي لمنع استكماله؟

سماسرة السلطة

عندما نشرت صحيفة الجارديان أول قصة رئيسة عن الجسر البري في أكتوبر 2016، وصفت طريقا يعتمد مدى صلاحيته على تعاون سماسرة السلطة المحليين، مثل الميليشيات الكردية السورية والشيخ القبلي العراقي.

ووفقا لتقرير نشر أخيرا، كان على إيران تحويل المسار إلى الجنوب، وكان من الضروري فحص الطرق الرئيسة الثلاثة المرتبطة بالجسر البري: الطريق الشمالي، وفرعي الطريق الجنوبي، لنفهم هذه الطرق وآليته، بحسب مركز الدفاع عن الديموقراطيات.

الطريق الشمالي

• مفتوح لإيران: لا.

• معبر الحدود الرئيسي: من ربيعة في العراق إلى اليعربية في سوريا.

الطرق الرئيسة

• في العراق: الطريق السريع 1 والطريق السريع 47.

• في سوريا: الطريق السريع 6 والطريق السريع 4 .

الحل .. القوات الكردية

إذا حافظت الولايات المتحدة على شراكتها القوية مع القوات الكردية السورية، فسيظل هذا الطريق مغلقا بشكل فعال أمام إيران، ومع ذلك، إذا قوض الانسحاب الأمريكي من سوريا تلك العلاقة، فإن وحدات حماية الشعب (الميليشيات السورية الكردية الرئيسة) قد تفتح الطريق الشمالي إلى إيران.

سيكون هذا متفقا مع تعاون وحدات حماية الشعب مع إيران ونظام الأسد في السعي لتحقيق المصالح المشتركة خلال السنوات الأولى من الحرب في سوريا، وغالبا ما تحدد الخرائط طهران كنقطة انطلاق لأي طريق يرتبط بالجسر البري، وتمتد الحدود بين البلدين إلى أقل من 1000 ميل.

خيارات وحرب عصابات

• تقع المعابر الشمالية من إيران إلى العراق داخل جبال زاغروس، التي تشكل نقاط خنق ومخاطر بيئية خلال فصل الشتاء.

• على الجانب العراقي تخضع بعض المناطق لسيطرة رجال حرب العصابات الأكراد الذين يشعرون بالاستياء من الطريقة التي تعامل بها إيران سكانها الأكراد.

• يحافظ الأكراد العراقيون على علاقات ودية مع إيران، لكن قد لا يرغبون في استفزاز واشنطن من خلال التعاون مع خصمها الإقليمي الرئيسي.

• قد تفضل إيران استخدام معابر في الجنوب، حيث تمارس نفوذها عناصر متعاطفة من الحكومة العراقية أو حتى الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وبمجرد الوصول إلى العراق، فإن الشحنات على طول الطريق الشمالي ستشق طريقها إلى معبر ربيعة الحدودي مع سوريا، الذي يقع شمال غرب الموصل، وهناك أيضا مسارات غير رسمية تعبر الحدود إلى سوريا من شمال العراق.

ومع ذلك، فإن القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة على الأقل في الوقت الحالي تسيطر على الأراضي على الجانب السوري من الحدود، لذلك لا يمكن أن يصبح الطريق شريانا لوجستيا كبيرا.

طريق الجنوب (الفرع العلوي)

• مفتوح لإيران: نعم.

• المعبر الحدودي الرئيسي: القائم في العراق إلى البوكمال في سوريا.

الطرق الرئيسة:

• الطريق السريع 12 (العراق)، الطريق السريع 4 (سوريا).

• في العراق: الطريق السريع 12.

• في سوريا: الطريق السريع 4 .

تجمع الميليشيات المعادية

الطريق الجنوبي العلوي مفتوح أمام إيران رغم أنه قد لا يكون آمنا تماما. وكما هو الحال مع المسار الشمالي من المرجح أن يعكس اختيار المعابر الحدودية من إيران إلى العراق مزيجا من الجغرافيا والسياسة، بحيث:

• من شأن تقريب الحدود إلى محافظة ديالى العراقية أن يقصر المسافة إلى بغداد.

• من بغداد يتبع المسار الجنوبي العلوي نهر الفرات شمال غرب البلاد عبر محافظة الأنبار إلى بلدة القائم الحدودية.

• الأنبار هي منطقة الأكثرية السنية في العراق.

• إن كتائب حزب الله، وهي ميليشيات شيعية تدعمها إيران، لها الآن وجود قوي بالقرب من الحدود، بما في ذلك على طول الطرق داخل وخارج القائم.

• تقع بلدة البوكمال السورية عبر الحدود من القائم.

• سيطرت القوات الموالية للنظام على البلدة في نوفمبر 2017، ولم تتم إعادة فتح المعبر الحدودي الرسمي بعد.

• في أوائل فبراير شنت الطائرات الروسية غارات جوية على أهداف داعش بعد هجوم على القوات الموالية للنظام في المنطقة المجاورة.

• هناك خطر آخر مرتبط بالبوكمال، وهو قرب القوات الأمريكية وشركائها السوريين، لأن البلدة تقع على الجانب الآخر من الفرات والمناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الدولة المناهض لداعش.

• في 2018 شن التحالف أكثر من 350 غارة على أهداف داعش في محيط البوكمال.

• تقع قاعدة T4 الجوية، التي أطلقت منها إيران طائرة بدون طيار مسلحة على إسرائيل في 2018، على بعد حوالي 200 ميل غرب البوكمال، عبر الصحراء المفتوحة.

طريق الجنوب (الفرع الأدنى)

مفتوح لإيران: لا.

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المعبر الحدودي الرئيسي: الوليد في العراق إلى التنف في سوريا.

الطرق الرئيسة:

• في العراق: الطريق السريع 11 أو الطريق السريع 191.

• في سوريا: الطريق السريع 2 .

أقصر الطرق من بغداد

يتتبع هذا الفرع من الطريق الجنوبي أقصر طريق من بغداد إلى دمشق، على الرغم من أنه يمر مباشرة عبر التنف، المدينة الاستراتيجية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية غرب الحدود السورية العراقية، فنجد بالطريق:

- من إيران إلى بغداد، فإن الفرع السفلي هو نفسه الفرع العلوي.

- على بعد حوالي 75 ميلا إلى الغرب من بغداد، ينقسم الفرع السفلي ويتجه غربا عبر الصحراء إلى الحدود السورية.

- الطريق مثالي للشاحنات، لأنه يتبع طريق العراق الذي تم إنشاؤه حديثا، وهو الأول في البلاد .

- بعد مغادرة العراق عبر معبر الوليد الحدودي يصل الفرع الجنوبي إلى التنف، التي تستضيف حوالي 200 جندي أمريكي و300 مقاتل من جيش مغاوير الثورة «جيش المغاوير الثوريين»، وهي قوة شريكة عربية عربية.

- بالإضافة إلى القيام بعمليات ضد داعش، تحتفظ هذه القوات بـ «منطقة خلل» يبلغ قطرها 55 كيلومترا.

عمليات ضد أمريكا

اختبرت إيران ووكلاؤها باستمرار استعداد الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، حيث إنه:

• في يونيو 2016، انتقد البنتاغون روسيا لغاراتها الجوية القريبة التي عرضت للخطر قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف.

• في مايو 2017 ، قصفت الطائرات الأمريكية قافلة من القوات المدعومة من إيران، والتي ضمنت دبابات ومركبات البناء المدرعة، التي حاولت بناء مواقع القتال.

• في يونيو 2017 ، قصفت الولايات المتحدة قافلة أخرى وأسقطت طائرة إيرانية بدون طيار، وأسقطت طائرة إيرانية ثانية بدون طيار في وقت لاحق من ذلك الشهر.

• سعى الأسد وبوتين إلى طرد الولايات المتحدة من التنف عن طريق تأخير أو عرقلة تقديم المساعدة إلى مخيم الركبان للاجئين، ومن خلال إلقاء اللوم عليها للظروف في الركبان، حيث يبلغ عدد سكان المخيم ما بين 40 ألفا إلى 50 ألف لاجئ، يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية، وأوقفت روسيا والأسد طلبات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات طوال 2018، بينما أصر الروس على أن مغادرة الولايات المتحدة من التنف ستحل المشكلة. وصلت قوافل المساعدات أخيرا في نوفمبر 2018 وفبراير 2019. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إنه لا يوجد طبيب في المخيم، وإن عددا من الأطفال لقوا حتفهم من البرد.

كبح جماح إيران

من أجل كبح جماح إيران ووقف جنونها ورغبتها في التمدد إلى البحر الأبيض المتوسط يجب على الولايات المتحدة العمل لإغلاق جسر طهران الجوي إلى دمشق، ومنع تشغيل الجسر البري. ولا يمكن أن تكون هذه جهودا معزولة. يجب أن تكون جزءا من استجابة شاملة لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة، كما قال ترمب في أبريل 2018 «لا نريد أن نعطي إيران موسما مفتوحا للبحر الأبيض المتوسط».

كيف يوقف الحلم الإيراني؟

01 القوة العسكرية

• تعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة والحلفاء في سوريا.

• إبقاء القوات الأمريكية في التنف.

• إعداد خطط للطوارئ لعملية استعادة البوكمال.

• بناء شراكة عسكرية دائمة مع العراق.

• الطلب من الكونجرس تفويضا ضيقا لاستخدام القوة العسكرية لمنع شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة التي تعبر الحدود العراقية السورية.

02 القوة الاقتصادية

• التحكم في شركات الطيران التي تدير الجسر الجوي الإيراني إلى سوريا.

• فرض عقوبات على الإرهاب، وعلى جميع الوكلاء العراقيين الخاضعين للسيطرة أو العمل بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

• فرض عقوبات على جميع القوات العاملة بالوكالة في سوريا، والخاضعة للسيطرة أو التصرف نيابة عن قوة القدس التابعة للحرس الثوري أو حزب الله اللبناني.

• مساعدة العراق لتقليل اعتماده الاقتصادي على إيران.

• تصعيد حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية ضد نظام الأسد.

• تصعيد فرض العقوبات على حزب الله.

03 القوة السياسية والدبلوماسية

• دعم جهود بغداد لانتزاع السيطرة على وحدات الحشد الشعبي، بعيدا عن قوات الحرس الثوري الإيراني.

• العمل على حل التوترات التركية الكردية في شمال شرق سوريا.

• المساعدة في الحفاظ على استقلال الشركاء الأكراد والعرب المحليين في سوريا.

• استغلال الاختلاف المحتمل للمصالح الروسية والإيرانية في سوريا.

• إقناع الاتحاد الأوروبي بمساءلة إيران عن تصرفاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

حكاية الطريق البري

1 ينقسم إلى خمسة أقسام، قسم بعرض 50مترا للشاحنات وقسم آخر بعرض 50متراللسيارات الخاصة والعامة، ويضاف لهما قسم آخر مخصص للسيارات العسكرية وشرطة المرور

2 يدخل سهول العراق حتى مدينة بغداد العراقية، وصولا إلى بادية الشام، ثم مدينة دمشق السورية، ومن ثم إلى بيروت

3 يبلغ طول الطريق البري 1700كلم، وبعرض يتجاوز 200متر

4 ينطلق من العاصمة الإيرانية طهران مرورا بالجبال الإيرانية