بائع الطائرات المسيرة في قبضة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اللبناني فادي حسين سرحان، نظير علاقته مع حزب الله الإرهابي وتقديمه الدعم المادي له، واتهمته بتعزيز القدرات العسكرية للحزب من خلال متجره للالكترونيات في العاصمة بيروت على مدار السنوات الأربع الماضية.

وذكر موقع الوزارة أن هناك وثائق ومستندات تؤكد أن سرحان اشترى مركبات جوية من دون طيار «المسيرة» وملحقاتها، وعددا من المعدات الالكترونية من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ووفقا للعقوبات جمدت جميع أصول سرحان والشركات الخاضعة له في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يتعامل معهم، والتي تتعلق بالولايات المتحدة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار الملاحقة الأمريكية لشخصيات من حزب الله، حيث فرضت من قبل عقوبات اقتصادية على مجموعة من القياديين والمسؤولين في الحزب المتهم بالتدخل العسكري في شؤون الدول العربية، خاصة في سوريا

واليمن، بدعم من إيران.

من هو فادي سرحان؟

• ولد في الأول من أبريل 1961.

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• الجنسية: لبناني.

• مكان الإقامة: لبنان.

• يعمل سرحان كعميل لشركة «Vatech SARL»

• استخدم شركة Vatech كواجهة لشراء الطائرات بدون طيار والمركبات والمعدات اللازمة لبناء الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نيابة عن حزب الله.

• اتهمت أمريكا والسعودية الشركة سابقا بأنها الجهة التي جهزت القنوات الفضائية الحوثية والعراقية واللبنانية الموالية لإيران التي تتخذ من بيروت مقرا لها ويشرف عليها حزب الله.

• ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على سرحان، ففي 2015 أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سرحان وشركته فاتيك بسبب علاقتهما بحزب الله.

• فرضت السعودية عقوبات على سرحان وشركته في 25 فبراير 2016 لوجود دلالات على تعاونه مع حزب الله.

• شركة Vatech هي شركة هندسة إذاعية متخصصة تبيع الكاميرات والطائرات بدون طيار وغيرها من معدات تسجيل وتحرير الفيديو.