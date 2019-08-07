159 قتيلا ومصابا في كابول.. والسعودية: نتضامن ضد الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة 159 شخصا.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكر مسؤول بالحكومة الأفغانية أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 145 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه في كابول، ووقع الانفجار خارج مركز شرطة بحي قلعة اي شادا.

وأظهرت مقاطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد جراء الانفجار.