المملكة تتضامن مع ضحايا معهد الأورام المصري بالدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة

دشنت سفارة السعودية بالقاهرة مبادرة «روابط الدم» على مدى يومين للتبرع بالدم للمصابين في حادث معهد الأورام، بالتنسيق مع جامعة القاهرة، استجابة لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وتضامنا مع مصر، قيادة وحكومة وشعبا، في إطار أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبيرا عن وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

Advertisements

ويشارك في الحملة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي ومنسوبو بعثة المملكة في مصر، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي.

وعبر السفير نقلي عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة، مشيرا إلى أن تدشين السفارة لمبادرة «روابط الدم» ما هو إلا جزء يسير وواجب تمليه تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين، في إطار العلاقات المميزة بينهما.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الانفجار ناجم عن سيارة محملة بمتفجرات، وأدى إلى مقتل 22 شخصا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية.